Bodycams für Ordnungshüter

Die Polizei habe mit Bodycams bereits gute Erfahrungen gemacht. Das Ordnungsamt selbst begrüße die Idee, Außendienstmitarbeiter mit Bodycams auszustatten. Allerdings müsse man die Sache ziemlich genau prüfen, und genau da sein man seit geraumer Zeit dabei.

Huyeng will außerdem eine einheitliche Ausbildung für Kräfte des Ordnungsamtes, denn die gebe es bisher nicht. und das, obwohl die Anforderungen an die Mitarbeiter erheblich seien. Und es gebe noch eine dritte wichtige Forderung: Die Kräfte beim Ordnungsamt sollen künftig am gemeinsamen Funkverkehr von Polizei und Feuerwehr beteiligt werden. Bisher sei es bei größeren Einsatzlagen ein Problem, dass es keine gemeinsame Kommunikationsebene gibt.