Boele feiert Karneval

Beim Comeback gestern waren laut Polizei circa 33.500 Zuschauer mit dabei. Sowohl der Umzug, als auch die Feierlichkeiten im Anschluss verliefen störungsfrei und friedlich. Die Zuschauer versammelten sich im Ortskern und schauten sich den Umzug an. Heute geht es dann mit dem Rosenmontags-Umzug in der Innenstadt weiter. Der Zug startet um 14 Uhr an der Frankfurter Straße. Von da aus geht es einmal quer durch die Innenstadt über den Bergischen Ring und die Lange Straße bis nach Wehringhausen. Auf der gesamten Zugstrecke gilt absolutes Halteverbot. Autos, die im Weg stehen werden kostenpflichtig abgeschleppt.

© Radio Hagen / Jil Bastian © Radio Hagen / Jil Bastian