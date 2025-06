Boeler Ring: Frei am Dienstag?

Seit Mitte Juni ist der Ring in Richtung Bathey gesperrt, weil Grundwasser von unten gegen die Straßendecke drückt. Straßen NRW hat bis zwei Mieter in die Tiefe gebuddelt und Stabilisierungen für die Straße angebracht. Dabei wurde Beton verwendet, und der muss erst aushärten. Am Montag kann dann die Straßendecke neu aufgebaut werden - das verwendete Bitumen muss dann aber erst auskühlen, und das dürfte - Stand jetzt - bis Dienstag dauern.