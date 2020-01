Böller-Wurf mit Folgen

Am 03. Januar war Luca I. auf dem Weg zu einer Pizzeria in der Nähe des Hagener Hauptbahnhofs. Plötzlich flog ein Böller aus einem Mehrfamilienhaus und traf ihn im Gesicht. Luca I. musste mehrere Tage schwerverletzt in einer Spezialklinik in Bochum behandelt werden. Aus welchem Fenster der Böller flog, ist unklar. Die Polizei sucht nach dem Täter und hofft auf Hinweise von Zeugen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

© Alex Talash