Böllerverkauf startet

Erst im Sommer hatte die Deutsche Umwelthilfe mit einer Klage versucht, privates Feuerwerk auch in Hagen zu verbieten. Das Feuerwerk erhöhe nicht nur die Feinstaubbelastung, sondern gefährde auch Mensch und Tier, so die DUH. Bislang steht die Klage allerdings noch im Raum - deshalb darf in Hagen wie gewohnt geknallt werden. Trotzdem sollte man aufpassen und Rücksicht nehmen. Die Stadt weist darauf hin, kein Feuerwerk im Umfeld des Tierheims in Eilpe zu zünden.