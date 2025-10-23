Navigation

Bon Jovi geht wieder auf Tournee - 2026 auch in Europa

Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 00:00

Jon Bon Jovi musste um seine Stimme bangen. 2022 unterzog sich die US-Rockikone einer Stimmband-Operation. Jetzt kündigt er mit seiner Band eine Tournee an. Bon Jovi wird auch nach Europa kommen.

Bon Jovi
© Chris Pizzello/AP/dpa

US-Rocker

Los Angeles (dpa) - Die US-Rockband Bon Jovi geht nach einer längeren Pause wieder auf Tournee. «Die Nachricht, auf die wir alle gewartet haben... wir sind auf dem Weg zurück für die Bon Jovi Forever Tour!», kündigten die Rocker um Sänger Jon Bon Jovi (63, «Living On A Prayer», «Bad Medicine») an. Nach vier Konzerten im New Yorker Madison Square Garden im kommenden Juli plant die Band im August und September 2026 drei Auftritte in Europa - in Edinburgh, Dublin und London.  

Er sei den Fans und seinen Band-Kollegen dankbar, dass sie ihm Zeit gegeben hätten, wieder gesund zu werden, schrieb Jon Bon Jovi auf der Band-Webseite - «ich bin bereit und aufgeregt». Der Frontmann hatte sich 2022 einer Stimmband-Operation unterziehen müssen, gefolgt von einer anstrengenden Reha. Während dieser Zeit ging die Band nicht auf Tournee, brachte aber im Sommer 2024 das Album «Forever» mit Songs wie «Legendary», «Kiss The Bride» oder «Walls Of Jericho» heraus. Es ist das 16. Studioalbum der seit über 40 Jahren bestehenden Band.

© dpa-infocom, dpa:251022-930-195360/1

Weitere Meldungen

Miley Cyrus schreibt «Avatar»-Song: «persönlich betroffen»

Kino & TV Miley Cyrus steuert für den Film «Avatar: Fire and Ash» von Starregisseur James Cameron einen eigenen Song bei.

Miley Cyrus

Kulturkampf: NFL hält an Bad Bunny für Superbowl-Show fest

Künstlerbesuche Trotz Kritik aus konservativen Kreisen bleibt die National Football League bei Bad Bunny als Act für die Superbowl-Halbzeitshow. NFL-Chef Roger Goodell verteidigt die Entscheidung.

Phänomen Bad Bunny

Er landet den Malle-Hit des Jahres - mit einem Schimpfwort

Künstlerbesuche Ein Schimpfwort als Sommerhit: Warum Ballermann-Fans in dieser Saison ausgerechnet auf Rumbombes Song abfahren – und was der Künstler über Kritik denkt.

Musik-Festival «Inselfieber» mit vielen Ballermann-Stars
skyline