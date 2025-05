«Bonnie und Clyde» und «Annie» - Komponist Strouse ist tot

New York (dpa) - Er schrieb die Musik für den Broadway-Hit «Annie» und den Filmklassiker «Bonnie und Clyde» - nun ist der amerikanische Komponist und Liedtexter Charles Strouse tot. Er sei in seinem Haus in New York gestorben, teilte ein Sprecher der Familie der «New York Times» mit. Laut «Hollywood Reporter» gaben auch seine vier Kinder den Tod des preisgekrönten Musikers bekannt. Strouse wurde 96 Jahre alt.

Der gebürtige New Yorker schuf mehr als ein Dutzend Broadway-Musicals, darunter «Bye Bye Birdie» (1960), «Applause» (1970) und «Annie» (1977), mit denen er drei Tony-Preise holte. Das Hit-Musical «Annie» mit den Songs «Tomorrow» und «It's a Hard Knock Life» über ein Waisenkind wurde am New Yorker Broadway mehr als 2.300 Mal aufgeführt.

Zahlreiche Stars nahmen von Strouse geschriebene Songs auf. Sein Lied «Once Upon a Time» aus den Musical «All American» (1962) wurde später von Sängern wie Frank Sinatra, Tony Bennett und Bob Dylan gecovert.

Strouse schrieb auch die Filmmusik für Hollywood-Klassiker wie «Bonnie and Clyde», «Die Nacht, als Minsky aufflog» und «Annie – Weihnachten einer Waise».