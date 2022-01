Boosterimpfungen für Jugendliche

Jugendliche ab 12 Jahren können ab sofort eine Booster-Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Impfangebote gibt es von heute an bis Donnerstag in der Hagener Stadthalle und im privaten Impfzentrum an der Rohrstraße. Geimpft werden junge Leute zwischen 12 und 15 Jahren frühestens drei Monate nach der Grundimmunisierung, es gibt den Impfstoff von Biontech.