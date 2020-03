Botschaft des Oberbürgemeisters

Die Menschen in Hagen haben den Ernst der Lage verstanden. Das sagt Oberbürgermeister Erik Schulz in einer weiteren Videobotschaft. Darin sendet er aber auch sein Mitgefühl an die Angehörigen des Hageners, der an den Folgen des Corona-Virus gestorben war.

© Radio Hagen