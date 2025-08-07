Navigation

Brad Pitt trauert um Mutter Jane Etta

Veröffentlicht: Donnerstag, 07.08.2025 07:42

Einst begleitete sie ihren Sohn stolz zur Oscar-Zeremonie: Jetzt ist Jane Etta Pitt, die Mutter von Hollywood-Star Brad Pitt, gestorben. Ihre Enkelin schickt ihr auf Instagram eine letzte Botschaft.

Brad Pitt trauert um seine Mutter
© picture alliance / dpa

Leute

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Brad Pitt trauert um seine Mutter. Jane Etta Pitt starb im Alter von 84 Jahren, wie die US-Portale «People» und «TMZ» übereinstimmend berichteten. 

Brad Pitts Nichte Sydney Pitt teilte die Nachricht vom Tod ihrer Großmutter auf Instagram. «Meine süße Oma, Jane Etta - wir waren nicht bereit, dass du schon gehst. Aber zu wissen, dass du jetzt frei bist, um zu singen, zu tanzen und zu malen - das macht es ein wenig einfacher.» Sie sei dankbar, mit ihr aufgewachsen zu sein: «Sie hatte das größte Herz. Sie kümmerte sich aufrichtig um alle und alles, ohne Fragen zu stellen.» Dazu stellte Sydney zahlreiche Familienfotos.

Brad Pitt wurde 1963 in Oklahoma geboren und wuchs gemeinsam mit seinen zwei Geschwistern Doug und Julie Neal in Springfield (Missouri) auf. 2012 brachte der Schauspieler seine Eltern mit zur Oscar-Verleihung. Laut unterschiedlichen Angaben starb Jane Etta Pitt am Dienstag oder Mittwoch.

© dpa-infocom, dpa:250807-930-884060/1
81. Internationale Filmfestspiele Venedig
Brad Pitt trauert mit seiner Familie um seine Mutter. (Archivbild)© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa
Brad Pitt trauert mit seiner Familie um seine Mutter. (Archivbild)
© Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Weitere Meldungen

Rückkehr des ausgedienten Humors?

Kino & TV Klingeling: Die Vergangenheit ruft an. Im Sommer 2025 läuft im Kino wieder ein Film namens «Die nackte Kanone» und ein «Manitu»-Film von Bully Herbig. Was bedeutet das?

"Der Schuh des Manitu"

Sänger Lorenz Büffel: Der Ballermann verbindet Menschen

Kino & TV In einer neuen TV-Doku zeigt Partysänger Lorenz Büffel seinen Alltag zwischen Megapark und Kinderzimmer.

Musik-Festival "Inselfieber" mit vielen Ballermann-Stars

Christina Block trennt sich von ihrem Verteidiger Otmar Kury

Panorama Seit Beginn der Ermittlungen gegen Christina Block wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer jüngsten Kinder hat Otmar Kury sie verteidigt.

Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung
skyline