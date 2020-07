Brand am Böhfeld

Am Böhfeld waren letzte Nacht offenbar Brandstifter unterwegs. Gegen viertel vor 3 heute Früh hatte ein Anwohner der Memeler Straße einen lauten Knall gehört und war daraufhin zum Fenster gelaufen. Der Motorroller des Mannes stand nicht mehr vorm Haus, er lag brennend in einem Gebüsch an der Ecke Memeler- Dortmunder Straße.

© Fotalia