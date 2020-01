Brand an Moschee - Kein Urteil

Die Kammer will die baulichen Gegebenheiten untersuchen. Am Ende geht es um die Frage, ob das Feuer sich zu einem Vollbrand ausweiten konnte, und ob der Angeklagte davon ausgehen konnte, dass der Bau komplett in Band gerät. Der Verteidigung ist der Punkt wichtig, weil damit zusammenhängt, wie das Strafmaß ausfallen kann. Jetzt müssen erst noch Gutachter gehört werden. Das Urteil ist derzeit für den 31. Januar vorgesehen.