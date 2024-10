Brandbrief der Stahlfirmen

Der Wirtschaftsverband Stahl mit Sitz in Hagen und in Düsseldorf kündigt massive Entlassungen in seiner Branche an. 41 Prozent der 5000 stahl- und metallverarbeitenden Mittelständler in Deutschland würden Mitarbeiter entlassen müssen. Schuld sei die Bundespolitik.

© Eva Machill-Linnenberg