Brandschutzkoffer übergeben

:Drin ist das was man so brauchen kann, um über Feuer und was es anrichten kann aufklären zu können. Aber auch Hilfsmaterial. Zum Beispiel ein Notruftelefon mit dem man Kindern zeigen kann, wie ein Feuernotruf funktioniert, und was dann passiert.

Grundsätzlich sind die Inhalte des Koffers für den Einsatz bei Kindern zusammengestellt. Er lässt sich aber auch erweitern und auf andere Zielgruppen anpassen.