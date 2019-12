Brandstifter in Vorhalle: 3000 Euro Belohnung ausgesetzt

Sie geht von einem Serientäter aus. Immer wieder wurden in Vorhalle Autos angezündet - so war es auch in der vergangenen Nacht. Die Feuerwehr löschte einen Dacia und einen VW, außerdem wurde Rolladen und ein Fallrohr durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter der selbe ist, der schon mehrfach in einem eng umrissenen Gebiet in Vorhalle Brände gelegt hat. Im Rahmen einer Fahndung wurden mehrere Personen kontrolliert; die Polizei prüft, ob der Täter unter ihnen ist.