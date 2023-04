Brandstiftung: Festnahme

Es geht um ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schulstraße in der Innenstadt. Die Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Schon während der Löscharbeiten waren Feuerwehrleute auf Benzingeruch aufmerksam geworden. Eine Mordkommission der Polizei fokussierte sich schnell auf den 31-Jährigen. Dienstag wurde er in Niedersachsen festgenommen und nach Hagen gebracht. Mittwoch erging der Untersuchungshaftbefehl.