Brandstiftung in Schalksmühle

Die Mordkommission der Hagener Polizei ermittelt nach einer Brandstiftung in Schalksmühle. Ein mutmaßlicher Täter wurde festgenommen. Den zweiten fand man tot in seiner Wohnung in Hagen, er hat sich offenbar selbst das Leben genommen.

© Feuerwehr Schalksmühle