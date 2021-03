Breckerfeld: Keine Klage

Die Stadt Breckerfeld wird nicht gegen die Windräder auf dem direkt benachbarten Hagener Gebiet klagen. Das sagte Bürgermeister Andre Dahlhaus im Gespräch mit Radio Hagen. Zwar unterstütze man die Anwohner in ihrem Engagement gegen die Windräder, aber die Stadt Breckerfeld habe keinen rechtlichen Hintergrund, vor dem man klagen können. Eine Klage habe nur Aussicht auf Erfolg, wenn es um berechtigte persönliche Belange von einzelnen Menschen geht. Also etwa Beeinträchtigungen durch Schall oder Schattenwurf. Als Stadt könne Breckerfeld das aber nicht geltend machen. Die Windräder um die es geht stehen auf dem Rafflenbeul in direkter Nachbarschaft zu Breckerfeld. Anwohner wehren sich gegen die geplanten und genehmigten Anlagen von bis zu 200 Meter Höhe.