Breitbandausbau

2650 weiße Flecken, darunter 55 Schulen kommen so ans schnelle Internet. Und: Die Sache soll relativ schnell erledigt sein. Bis Ende 2021 soll der Ausbau mit diesem Geld abgeschlossen werden. Die Glasfaserleitungen werden dabei bis in die Gebäude gelegt - und das ist für die Hausbesitzer kostenlos. das Geld reicht für 523 Glasfaserkilometer. Damit ist ein großer Schritt für die Digitalisierung in Hagen finanziert.