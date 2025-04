Brennende Mülleimer und wie sich das vermeiden lässt

Bekanntes Problem

Dass mal wieder ein Mülleimer in der Innenstadt brennt, ist für die Feuerwehr nichts neues. In der Innenstadt kommt es nämlich fast täglich zu solchen Einsätzen, um qualmende oder brennende Abfallbehälter zu löschen. Vor allem betroffen: Die unterirdischen Mülleimer - und das häufig an Orten wie Bushaltestellen, wo viele Leute an einem Platz sind. Und es passiert schnell: Häufig landen noch brennende Zigaretten im Mülleimer.

Dabei wurde vor ein paar Jahren extra nachgebessert: Die Aschenbecher an den Mülleimern wurden erneuert. Vorher ist die Asche, nachdem der kleine Behälter es voll geworden ist, direkt nach unten gefallen. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Trotz der häufigen Einsätze, mussten die Mülleimer bisher nicht ausgetauscht oder repariert werden, sagt Pressesprecherin des Hagener Entsorgungsbetriebs Jacqueline Jagusch. So ein Einsatz der Feuerwehr dauert in der Regel circa 20 Minuten. Gelöscht wird je nach Situation mit Wasser oder Schaum. Also viele kurze Einsätze, die eigentlich nicht nötig wären. Dabei helfen kann: Zigaretten richtig ausdrücken und entsorgen.

