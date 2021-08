Briefwahl unter Büchern

Wer schon vor dem 26. September wählen möchte oder will, kann dafür über die Internetseite der Stadt einen Termin buchen und dann entweder im zentralen Bürgeramt oder in den Stadtteilbüchereien Haspe und Hohenlimburg Erst- und Zweitstimme abgeben.

Zur Bundestagswahl sind 128.000 Menschen in Hagen aufgerufen, über die Zusammensetzung des Bundestages zu entscheiden. In der Pandemie nutzen immer mehr Menschen die Möglichkeit der Briefwahl. Man kann sich die Wahl-Unterlagen auch nach Hause schicken lassen. Einzelheiten stehen in den Wahlbenachrichtigungen, die aktuell verschickt werden.