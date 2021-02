Britische Virusvariante in Hagen

Am Wochenende hatte es durch Stichproben erste Hinweise auf die britische Mutation gegeben. Das Gesundheitsamt hatte daraufhin weitere Tests gemacht, die die britische Variante nachweisen können; diese insgesamt 24 Infektionen sind keine Neuinfektionen sondern wurden nachträglich festgestellt. Dieser spezielle Test ist weit aufwendiger.

Die Fälle traten in fünf Einrichtungen auf: In der Eingliederungshilfe in Haspe, Emst und Hohenlimburg. Außerdem im Hemut-Turck-Seniorenzentrum und im Karl-Jellinghauszentrum.

Ab sofort werden neue positive Testergebnisse in Hagen auch auf die britische Variante untersucht.