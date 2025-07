Bruce Springsteen auf Platz eins - und auch Rang fünf

Baden-Baden (dpa) - Bruce Springsteen hat mit seiner Zusammenstellung von sieben zuvor unveröffentlichten Alben sofort die Spitze der Album-Charts in Deutschland erklommen. Der 75-Jährige, den seine Fans den «Boss» nennen, stieg mit dem 83 Songs umfassenden Boxset «Tracks II: The Lost Albums» direkt auf Rang eins ein und ist insgesamt zum elften Mal bei den Alben die Nummer eins, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment mitteilten.

Zusätzlich platzierte sich das amerikanische Musik-Genie aber auch auf dem fünften Platz mit «Lost And Found: Selections From The Lost Albums» - eine Art Best-of-Querschnitt seines Mammutwerks.

Hinter dem «Boss» geht es auf Rang zwei gitarrenlastig mit der deutschen Metalband Heaven Shall Burn und dem Album «Heimat» weiter. Die neuseeländische Singer-Songwriterin Lorde komplettiert das Treppchen mit «Virgin».

Bereits die fünfte Woche in Serie thront Alex Warren mit «Ordinary» an der Spitze der Single-Charts. Direkt hinter dem amerikanischen Musiker kletterte der Berliner Sänger Zartmann mit seinem Hit «Tau mich auf» wieder auf Platz zwei - nach Rang fünf in der vorigen Woche. Von zwei auf drei fiel das Rap-Duo Jazeek & Shindy mit «Parfum».