Brücke Priorei ist wieder da

Der Neubau war in extrem kurzer Zeit möglich, weil viele bürokratische Hemmnisse ausgeräumt worden sind. So konnte der Bauauftrag freihändig vergeben werden, was alleine Monate gespart hat. Uwe Schmidt, Chef der gleichnamigen Baufirma sagt, die Genehmigungen für die Schwertransporte mit nötigen Bauteilen seien sehr schnell erteilt worden.

Straßen NRW hat den Neubau abgewickelt, in Hagen müssen jetzt noch drei Brücken in Ordnung gebracht werden.