Brüder auf der Anklagebank

Passiert sein soll es Mitte Januar in eine Spielhalle am Emilienplatz. Die Brüder sollen ihr Opfer zu vorgerückter Stunde mit rausgenommen und draußen bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Sie wollten offenbar Geld, die Rede ist von 4000 Euro Drogenschulden. Mit vorgehaltenen Waffen sollen sie den Mann dann ins Vereinheim der Freeways gebracht und dort festgehalten haben. Zu Prozessbeginn äußerten sie sich nicht. Der Geschädigte wurde dann über viele Stunden befragt. Offenbar hatte er sich bei seinen Aussagen teilweise in Widersprüche verstrickt.