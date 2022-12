Brutaler Angriff im Hauptbahnhof

Nach ersten Erkenntnissen sollen zwei bis vier junge Männer den 61-jährigen im Hauptbahnhof nach einem kurzen Streit massiv mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Vor allem Richtung Gesicht, auch als der Mann schon am Boden lag. Danach sollen die Angreifer in die am Bahnsteig wartende S8 Richtung Gevelsberg geflüchtet sein. Das Opfer wurde mit seinen schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht.

Die Bundespolizei sucht nun dringend Zeugen. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, kann sich an jede Bundespolizeidienststelle wenden oder die kostenfreie Servicenummer anrufen:





0800 6 888 000