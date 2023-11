Buch über Fritz Steinhoff

Fritz Steinhoff war die Art Politiker, die sich durch Nähe zur Bevölkerung und persönliche Bescheidenheit auszeichnen. Der Junge aus einer Bergarbeiterfamilie kam nach dem ersten Weltkrieg zur SPD und dadurch nach Hagen. Für seinen Kampf gegen die NSDAP und die Naziherrschaft wurde er mehrfach inhaftiert, hat ein KZ überlebt.

Nach dem zweiten Weltkrieg war er Oberbürgermeister in Hagen, hat den Wiederaufbau der schwer zerstörten Stadt begleitet. Er war Minister im NRW-Landtag, sogar Ministerpräsident, später auch Mitglied des Bundestages.

In Hagen erinnern ein Denkmal, ein Park und eine Schule an seinen Namen, das Buch will mehr über den Menschen und seine Generation erzählen.