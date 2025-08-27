buddhistische Mönche in Hagen

Die Mönche kreieren dieses Sandmandala innerhalb von 5 Tagen und führen am Ende eine Zeremonie durch. Durch dieses Sandmandala wollen sie uns gute Wünsche für die Stadt und allgemein jedem Menschen auch außerhalb des Buddhismus bringen. Am Ende der Erstellung wird das Bild gesegnet und zusammengekehrt, in Tüten verpackt und ein Teil an teilnehmende Menschen der Zeremonie verschenkt. Der andere Teil wird in ein offenes Gewässer verschüttet, das soll die Auflösung von Gier, Hass und Verblendung symbolisieren. Sie laden auch gerne zum zugucken ein, jeden Tag bis Samstag von 10 - 18 Uhr im Ladenlokal an der Elberfelder Straße 57.