buddhistische Mönche in Hagen

Die Mönche kreieren dieses Sandmandala innerhalb von 5 Tagen und führen am Ende eine Zeremonie durch. Durch dieses Sandmandala wollen sie uns gute Wünsche für die Stadt und allgemein jedem Menschen auch außerhalb des Buddhismus bringen. Am Ende der Erstellung wird das Bild gesegnet und zusammengekehrt, in Tüten verpackt und ein Teil an teilnehmende Menschen der Zeremonie verschenkt. Der andere Teil wird in ein offenes Gewässer verschüttet, das soll die Auflösung von Gier, Hass und Verblendung symbolisieren, erklärt Thorsten Theiler, Vorsitzender des tibetischen Zentrums Hamburg:

Your browser does not support the audio element.

© Thorsten Theiler

Auch einer der Mönche hat uns erklärt, dass hinter dem Sandmandala eine Bedeutung steckt. Es soll der Stadt eine heilende Wirkung geben und uns vor Krankheiten schützen:

Your browser does not support the audio element.

© Mönch

Sie laden auch gerne zum zugucken ein, jeden Tag bis Samstag von 10 - 18 Uhr im Ladenlokal an der Elberfelder Straße 57.