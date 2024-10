Bühne für den Mittelstand

"Start-Up-Stage" nennt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer in Hagen das, was sie da mit dem "firstlab.lüdenscheid" auf die Beine stellt. Mittelständische Unternehmer erzählen, wie sie ihr Unternehmen aufgestellt und nach vorne gebracht haben. "Pitch" nennt sich so ein Kurzvortrag. Andere junge Unternehmer bilden schließlich die Jury und wählen aus, welcher Pitch der beste des Abends war. Dafür gibt es 500 Euro, die der Gewinner bittet an eine Organisation seiner Wahl spendet.}

Die Veranstaltung ist am 29.10. um 18:00 Uhr im Bergloft in der Gustav-Adolf-Straße 4 in Lüdenscheid. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten.