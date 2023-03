Bürgerdialog Neubaugebiet Emst

Mitte November hatte es den ersten Teil des Bürgerdialoges gegeben. Damals kamen bei den Anwohnerinnen und Anwohnern auf Emst zahlreiche kritische Fragen und auch Anregungen auf. Diese Fragen wurden an die Hagener Stadtverwaltung weitergeleitet. Die Antworten wurden heute präsentiert. Unter anderem ging es um die zusätzliche Verkehrsbelastung auf der Karl Ernst Osthaus Straße und der Haßleyer Straße. Die Stadt will hier nach der Bebauung die Ampelschaltungen optimieren, um Staus zu verhindern. Auch die Parkplatz-Situation war Thema. Die Stadt will im neuen Wohngebiet neben den öffentlichen Stellplätzen auch Tiefgarenstellplätze bauen lassen. Alternativ stehe noch zusätzlicher Parkraum auf dem Emster Marktplatz zur Verfügung. Die Stadtverwaltung will in den nächsten Wochen auch selbst noch eine Info-Veranstaltung organisieren, bei der Anwohnerinnen und Anwohner weitere Fragen stellen können.