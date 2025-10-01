Bürgerfest auf der A45

An der Rahmedetal-Brücke wird am Wochenende gefeiert. Mitten auf der gesperrten Autobahn findet am Samstag das „A45 Bürgerfest“ mit großem Bühnenprogramm statt.

Erwartet wird dabei auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Er wird den genauen Zeitraum ankündigen, in dem das erste Teilstück der neuen Talbrücke für den Verkehr freigegeben wird.