Bürgerfest auf der A45
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.10.2025 09:03
An der Rahmedetal-Brücke wird am Wochenende gefeiert. Mitten auf der gesperrten Autobahn findet am Samstag das „A45 Bürgerfest“ mit großem Bühnenprogramm statt.
Erwartet wird dabei auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Er wird den genauen Zeitraum ankündigen, in dem das erste Teilstück der neuen Talbrücke für den Verkehr freigegeben wird.
Zu Live Musik kann dann von 10 bis 17 Uhr gefeiert werden. Mit dabei ist auch die Band „Zoff“, die natürlich auch zur Hymne „Sauerland“ aufspielen wird. Die Veranstalter rechnen mit gut 10 Tausend Besuchern. Es wird ein Shuttle-Transfer eingerichtet, der die Besucher von Park- and Ride Parkplätzen auf das Festgelände am Rastplatz Hunscheid bringen wird.