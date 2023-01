Bürgergespräch zum Seepark

Die Veranstaltung ist am 27. Februar um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Der SeePark soll ein Begegnungs- und Erlebnisraum für jeden werden. Deshalb soll auch jeder gehört werden. Wie kann das fertige Projekt am Ende aussehen, was wollen die Menschen. Welche Sport- und Spielgeräte wünschen sich zum Beispiel Kinder- und Jugendliche? Die Ergebnisse der Veranstaltung werden gebündelt und fließen in den weiteren Prozess ein, der allerdings noch lange dauert. 2027 soll der Seepark fertig sein.