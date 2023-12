Bürgerpreis der Stadt Hagen

2022 wurde zum Beispiel Frank Wehberg ausgezeichnet. Er hatte einen Teich in Haßley wieder freilegen lassen und so einen Aufenthaltsort für alle in Hagen geschaffen.

Vorschläge für den Bürgerpreis 2023 können bis zum 15. Januar bei der Stadt eingereicht werden. Die wählt dann die beste Idee aus. Der Preis selbst wird nächstes Jahr in einer Ratssitzung vergeben. Die ausgezeichneten Preisträger bekommen außerdem ein Preisgeld von 500 Euro.