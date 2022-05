Bürgerpreis für Barbara Proschka

Barbara Proschka hat den ersten Bürgerpreis der Stadt Hagen gewonnen. Am Rande der Ratssitzung überreichten Oberbürgreister Erik Schulz und Josef Bücker als Vorsitzender des Ausschusses für Bürgeranregungen die Auszeichnung.





Barbara Proschka erhielt den mit 500 Euro dotierten Preis für ihren Vorschlag: Sie wollte gern, daß das ehrenamtliche Engagement in der Bücherei Sankt Elisabeth gewürdigt wird. Dort in der Scharnhorststraße seien die 20 Ehrenamtlerinnen immer sehr hilfsbereit und würden sich unter anderem um Leseförderung bei Kindern kümmern. Ihr Preisgeld teilt sie Vorschlag-Geberin jetzt mit der Bücherei. Dort will man für die 250 Euro Bücher anschaffen, die Deutsch als Fremdsprache behandeln und so ein Angebot für Geflüchtete zum Beispiel aus der Ukraine schaffen.