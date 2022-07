Bis zu 500 Euro Unterschied bei Müllgebühren

Unterm Strich gibt es bei den Müll- und bei den Abwassergebühren ein riesiges Chaos - weshalb der Bund der Steuerzahler immer nur rein rechnerische Vergleich anstellen kann. Als Grundlage wird dabei immer ein Musterhaushalt mit vier Personen hergenommen. Bei den Müllgebühren schneidet die Stadt Kaarst im Rhein-Kreis Neuss am besten ab - mit 163 Euro im Jahr. Am teuersten ist die Müllentsorgung in Münster mit 686 Euro im Jahr. Beim Abwasser ist Reken im Kreis Borken erneut wieder am günstigsten - mit 287 im Jahr. In Monschau in der Eifel kostet dieselbe Dienstleistung fast fünfmal mehr - 1.356 Euro.

Bund der Steuerzahler fordert, Bescheide für Abwassergebühren zu prüfen

Hintergrund ist ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts, wonach die Gebühren in Oer-Erkenschwick zu hoch angesetzt wurden. Der Bund der Steuerzahler fordert, dass nun alle Berechnungen auf den Prüfstand kommen sollen. Sinngemäß sagt der Bund der Steuerzahler, dass der Berechnungsfehler aus Oer-Erkenschwick praktisch in allen NRW-Kommunen gemacht wird. Dabei geht es unter anderem um den Inflationsausgleich, den die Kommunen auf jeden Bürger umlegen dürfen. Laut Steuerexperten sollten alle betroffenen Bürger eine Rückerstattung erhalten und nicht nur diejenigen, die Widerspruch eingelegt haben. Auch bei Müllgebühren fordert der Bund der Steuerzahler, dass Kommunen etwas ändern sollen. Beispielsweise sollte sich jeder aussuchen dürfen, ob die Mülltonne wöchentlich oder alle 14 Tage abgeholt wird. Dadurch ließen sich jährlich mehrere hunderte Euro sparen.

Unten findet ihr das gesamte Material zu den Berichten vom Bund der Steuerzahler. Auf Seite 13 könnt ihr sehen, ob eure Kommune im Vergleich mit den anderen teurer oder billiger wegkommt.