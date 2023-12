Bundesbester Azubi kommt aus Hagen

Von 300.000 Azubis...

Am 11. Dezember wurden die Spitzen-Absolventen einer Ausbildung bei den Industrie- und Handelskammern in Berlin geehrt. 219 Bundesbeste sind es, verteilt auf 213 Ausbildungsberufe - durchgesetzt unter knapp 300.000 Azubis. Bora Turan hat das beste Prüfungsergebnis im Bereich Metalltechnik erreicht. Seine Fachrichtung: Unform- und Drahttechnik.

Made in Hagen

Seine Ausbildung hat der 20-Jährige im August 2021 bei der Deutschen Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG angefangen und im Sommer 2023 absolviert. Als gebürtiger Hasper, ist das für ihn natürlich sehr bequem: Zum einen, muss er nicht groß pendeln, außerdem besitzt die Firma ihre eigene Karrierewerkstatt - die sind oft sonst extern. Nach der absolvierten Ausbildung, wurde er von dem Betrieb übernommen, in der Zukunft möchte er ggf. noch seinen Meister machen.

"Nicht aufgeben"

Das Ergebnis kommt natürlich nicht aus dem Nichts. Nach einem Praktikum als Industriemechaniker, wusste er, er will in die Industrie. Nach seinem Fachabitur als Metalltechniker waren dann sozusagen die Weichen für das tolle Ergebnis in der Ausbildung gestellt. Der Ex-Azubi beschreibt sich selbst als zielstrebig, wichtig war es ihm, nicht aufzugeben, auch wenn ihm etwas nicht sofort gelingt.