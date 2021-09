Bundeskanzlerin in Hagen

Bundeskanzlerin Angela Merkel und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet waren heute in Hagen. Sieben Wochen nach den Hochwasserereignissen besuchten sie die Flutgebiete in unserer Stadt und im Märkischen Kreis. Außerdem nahmen sie an einer Kommunalkonferenz für den Wiederaufbau in unserer Region in der Stadthalle teil.









© Cordula Aßmann