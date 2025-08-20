Bundesliga-Saison 2025/26: Das sind die Regel-Neuerungen

Stadiondurchsagen für mehr Transparenz

Eine der zentralen Neuerungen ist die Einführung von Stadiondurchsagen durch Schiedsrichter. Nach Eingriffen des Video-Assistenten (VAR) werden die Entscheidungen künftig live im Stadion erklärt. Während die Bundesliga bereits ab dem ersten Spieltag (22. August) startet, müssen sich Fans der 2. Liga bis zum 9. Spieltag (17. Oktober) gedulden. Die Maßnahme basiert auf einem erfolgreichen Pilotprojekt, das in der Vorsaison an neun Standorten getestet wurde.

Halbautomatische Abseitstechnologie

Ein weiteres Highlight ist die Einführung der halbautomatischen Abseitserkennung. Mithilfe von Spezialkameras und KI-gestütztem Tracking werden Bewegungen von Spielern und Ball in Echtzeit analysiert. Die Technologie, die bereits bei der WM 2022 und in der Champions League eingesetzt wurde, soll strittige Abseitsentscheidungen schneller und präziser klären.

RefCam und neue Perspektiven

Für ausgewählte Spiele wird die sogenannte RefCam eingesetzt. Diese Kamera, die von Schiedsrichtern getragen wird, liefert exklusive Einblicke aus der Perspektive der Unparteiischen. Die Aufnahmen sollen die Berichterstattung bereichern und den Fans neue Blickwinkel bieten.

Handshakes vor dem Spiel

Neben technologischen Neuerungen setzt die DFL auch auf zwischenmenschliche Maßnahmen. Vor jedem Spiel treffen sich Schiedsrichter, Trainer und Kapitäne zu einem kurzen Austausch in der Kabine. Ziel ist es, den respektvollen Umgang und das Fair Play zu fördern.

Datenrevolution durch KI

Das neue Tracking-System erfasst nicht nur Abseitspositionen, sondern auch detaillierte Bewegungsdaten der Spieler. Geschwindigkeit, Richtungswechsel und Laufwege werden analysiert und sollen die Vergleichbarkeit zwischen Ligen erhöhen.

Mit diesen Maßnahmen startet die Bundesliga in eine Saison, die von Innovation und Fortschritt geprägt ist. Fans dürfen sich auf spannende Einblicke und ein noch dynamischeres Spiel freuen.

Autor: Joachim Schultheis