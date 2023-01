Warum wird man Mitglied in einem Sportverein? Klar, Bewegung und Gemeinschaft sind erste Aspekte, an die gedacht wird. Oder viele wollen Vereine einfach so unterstützen. Nun gibt es für Unterstützer Unterstützung: Mit einem 40-Euro-Gutschein der Bundesregierung, in Kooperation mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) sollen wir zum Eintritt in einen Sportverein motiviert werden. Kleines Beispiel: Kostet ein Vereinsbeitrag im Jahr 80 Euro, muss nur noch die Hälfte in diesem Jahr gezahlt werden.

Insgesamt 150.000 dieser Vereinsgutscheine gibt es vom Bundesinnenministerium, einfach mal auf diese Seite klicken. Hier gilt es, den Sportvereins-Scheck zu beantragen, anschließend digital oder ausgedruckt beim Verein einzulösen - schon ist das Nötigste neben einer Vereinsanmeldung erledigt. Wichtig: Innerhalb von vier Wochen muss ein solcher Scheck eingelöst werden, sonst ist er abgelaufen. Schnell sein lohnt sich, es sind nicht mehr viele Gutscheine übrig.

Viele Erwachsene sind in Sportvereinen angemeldet, daher wird vor allem bei dieser Aktion an die Jüngsten gedacht. Die Vereine in Deutschland haben große Nachwuchsprobleme, übrigens nicht nur Sportvereine. Dazu kommt: Durch Corona sind viele Menschen ausgetreten, weil es eben keine sportlichen (Team-)Aktivitäten gegeben hat. Aufgrund der Pandemie sind viele Menschen, insbesondere Kinder, dicker und unsportlicher geworden. Die Bundesregierung und vor allem Innen- und Sportministerin Nancy Faeser (SPD) will diesen Trends entgegenwirken: "Wir wollen, dass die Vereine wieder neue Mitglieder gewinnen. Denn der Sport hilft gerade in schwierigen Zeiten dabei, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten", sagt sie.

Freie Tage für Bewegung mit "RV Fit"

Neben dem Programm der Bundesregierung und dem DOSB gibt es auch eins der Deutschen Rentenversicherung - es nennt sich "RV Fit". Interessierte werden drei bis fünf Tage von der Arbeit freigestellt. Dabei geht es um die Themen Bewegung, Ernährung und den Umgang mit Stress. Teilnehmer erhalten dafür spezielle Trainingseinheiten und Beratungen um "das Lebensgefühl" zu verbessern. Über die Deutsche Rentenversicherung sollen sich alle, die daran interessiert sind, informieren. Informationen für Arbeitgeber werden ebenfalls bereitgestellt.

Autoren: Sascha Faßbender / Joachim Schultheis