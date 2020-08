Bundesumweltministerin in Hagen

Sie möchte ihren SPD-Kollegen und OB Kandidaten Wolfgang Jörg bei der Umsetzung vom Radverkehr in Hagen unterstützen. Hagen soll ja fahrradfreundlicher werden. Die neue Bahnhofshinterfahrung konnte den Graf-von-Galen-Ring zwar schon deutlich entlasten, was für die Radler gut ist. Trotzdem fehlen vor allem rund um den Hauptbahnhof zahlreiche Überwege und Fahrradwege. Auch die verschließbaren Fahrradboxen am Hauptbahnhof sind voll ausgelastet.