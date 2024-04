Bundesverdienstkreuz am Bande

Etwas scherzhaft könnte man sagen: Die beiden sind eine Engagementsholding. Mechthild und Kurt Reidemeister decken mehrere Bereiche an Engagement ab. Im Allgemeinen Krankenhaus übernehmen sie Besorgungen im Rahmen der "Grünen Damen" - das heißt: sie gehen mit Kranken auf Spaziergänge, helfen bei Besorgungen, die die Patienten nicht selbst erledigen können.





Im Sportverein Boele Kabel übersetzte Mechthild Reidemeister die Vereinschronik aus dem heute kaum noch lesbaren Sütterlin und machte so die Vereinsgeschichte zugänglich. In der Arbeit für Geflüchtete kümmerten sie sich um Kuscheltiere und Hausaufgabenbetreuung. Außerdem ist das Ehepaar Gründungsmitglied des Mukoviszidosezentrums in Köln. Oberbürgermeister Erik Schulz überreichte den beiden gestern das Bundesverdienstkreuz.