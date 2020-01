Bundesweite Razzia gegen Islamisten - Aktion lief auch in Hagen

Was an Informationen bekannt ist: Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat wegen des Verdachts auf eine schwere staatsgefährdende Gewalttat in mehreren Bundesländern Durchsuchungen angeordnet. Eines der Bundesländer ist NRW. und auch in Hagen gab es heute eine Razzia. Die Polizei bestätigt, dass der Staatsschutz Hagen involviert ist, und dass die Informationshoheit in dieser Sache in Berlin liegt.





Details gibt es bislang noch nicht, im Focus stehen nach Angaben mehrere Medien tschetschenische Islamisten. Nach Abschlues der Maßnahmen werde es weitere Informationen der Generalstaatsanwaltschaft geben.