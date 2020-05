Bunter Kreis in Hagen

Der Bunte Kreis ist jetzt in seinen neuen Räumlichkeiten im Allgemeinen Krankenhaus anzutreffen. In zwei großen Büros und einem Gruppenraum kümmert sich die Institution um Kinder, die aus Krankenhäusern in ganz Deutschland entsprechend überwiesen werden. Es geht um Kinder von 0 bis 18 Jahren, die zum Beispiel mit Herz- oder Nierenfehlbildungen, Darmerkrankungen oder angeborenen Stoffwechselerkrankungen zu kämpfen haben. In der aktuellen Corona-Situation werden Familien per Videokonferenz, Telefon oder Mail untersützt.





Weitere Infos: www.spz-hagen.de/bunter-kreis