Busfahrerstreik Freitag

Nicht nur die Hagener Straßenbahn sondern auch Nachbarunternehmen wie die Märkische Verkehrsgesellschaft oder die in Ennepe-Ruhr sind zum Streik aufgerufen. Insgesamt wird in sechs Bundesländern gestreikt. In Hagen hat die Straßenbahn einen Streikfahrplan erstellt. Grundsätzlich will die Straßenbahn zwischen 5:30 und 21:00 Uhr am Streiktag zumindest ausgewählte Linien in einem ausgedünnten Takt bedienen. CE und NE-Linien fahren dann Tag nicht. Eine genaue Übersicht über den Streikfahrplan gibt es auf der Seite der Hagener Straßenbahn: www.hst-hagen.de