Busse: Langsam wieder voller

Nach dem Lockdown - im Bereich März/April waren die Zahlen um rund 70% zurückgegangen.

Die überwiegende Mehrheit der Kunden hält sich von Anfang an die Corona-Regeln, ist sehr kooperativ, so ein Sprecher. Seit Mai steigen die Zahlen wieder an, liegen aber immer noch signifikant unter den üblichen Zahlen.





Mittlerweile ist auf einigen Linien schon wieder der Einstieg vorne möglich. Dafür benötigte Glasschutzwände werden jetzt nach und nach in weitere Busse eingebaut.