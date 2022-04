BV Mitte sagt Ja

In der Bezirksvertretung Mitte gab es gestern grünes Licht für einen verkaufsoffenen Sonntag in der Hagener Innenstadt. Der ist für den 8. Mai geplant und soll im Rahmen des Frühlingsfestes "Hagen blüht auf" stattfinden. Das Fest selbst startet am 5. Mai und soll für mehr Leben in der City sorgen.

