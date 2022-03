Camping in Deutschland: In NRW ist es mit am günstigsten

(adac) - In NRW zahlt eine Familie mit zwei Erwachsenen und einem zehnjährigen Kind 2022 durchschnittlich 37,02 Euro pro Übernachtung. Damit liegt NRW unter dem bundesweiten Durchschnittspreis von 38,33 Euro pro Nacht. Vergleichsweise teuer ist Campingurlaub in den touristischen Hochburgen Mecklenburg-Vorpommern (42,63 Euro), Schleswig-Holstein (40,66 Euro), Baden-Württemberg (40,20 Euro) und Bayern (39,17 Euro). Günstiger ist es beispielsweise im Saarland (32,29 Euro) oder Sachsen-Anhalt (33,21 Euro).

Billige Campingplätze im Bergischen Land und im Tecklenburger Land

Innerhalb NRWs übernachten Camper im Bergischen Land (28,33 Euro) und im Tecklenburger Land (32,90 Euro) besonders preiswert. Etwas teurer ist es im Teutoburger Wald (34,50 Euro). Auch in der Eifel (36,99 Euro), im Sauerland (36,86 Euro) und am Niederrhein (37,98 Euro) liegen die Preise noch unter dem Bundesdurchschnitt. Am meisten zahlen Campingfreunde mit 41,83 Euro für eine Familienübernachtung im NRW-Teil des Weserberglandes. Allerdings gibt es hier, wie auch am Niederrhein, viele sehr gut ausgestattete 4- und 4,5-Sterne-Plätze (ADAC Klassifikation). Im Vergleichspreis enthalten sind der Auto- oder Caravan-Standplatz sowie die wichtigsten obligatorischen Nebenkosten wie Strom, warme Duschen und Kurtaxe. Der Preis bezieht sich auf die Hochsaison und Campingplätze mit einer ADAC Klassifikation von drei Sternen oder höher.

Die Top-Campingplätze in NRW laut ADAC

Der ADAC hat die besten Campingplätze für Nordrhein-Westfalen aufgelistet. Welche das sind, haben wir euch hier aufgelistet.