Capetopia aus Hagen mit erfolgreichem Jahr

Erstes Capetopia Projekt umgesetzt

Laut der Vorsitzenden, Jessica Bönn konnte im letzten Jahr das erste Projekt umgesetzt werden. Der Verein baut mithilfe Spenden Photovoltaikanlagen auf die Dächer von Schulen in Kapstadt. So soll für mehr soziale Gerechtigkeit gesorgt werden. Eine Schule wurde in den letzten Monaten mit einer 101-kWh-Anlage ausgestattet. Das Ganze wurde auch in einer Dokumentation auf YouTube festgehalten. Für das zweite Projekt sammelt Capetopia gerade noch Spenden. Über Betterplace.org könnt ihr euch daran beteiligen.