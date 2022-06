Capitol: Mann durch Messer schwer verletzt

Das spätere Opfer war in der Disco mit einer Gruppe in Streit geraten. Der Streit ging vor der Tür weiter. Die Gruppe schlug einen Bekannten des Opfers nieder, ging dann den 25-Jährigen an und schlug ihn zu Boden. Die Türsteher versuchten, das Opfer zu schützen, aber der Mann hatte bereits Verletzungen durch ein Messer erlitten. Die Polizei sucht einen hauptverdächtigen Mann, der etwa Anfang 20 ist und augenscheinlich arabischer oder südeuropäischer Herkunft. Eine genaue Beschreibung findet Ihr im Bereich Polizeimeldungen auf unserer Homepage.